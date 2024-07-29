"Мой район. Новости": сезон слетков птенцов хищных птиц начался в Москве

В Москве начался сезон слетков птенцов хищных птиц: пустельг, ястребов-перепелятников, тетеревятников и чеглоков. Этих пернатых можно встретить в черте города, например семейства соколиных и ястребиных гнездятся в Битцевском лесу. Также они могут обосноваться на верхних этажах и даже карнизах жилых домов.

Птицы, которых можно встретить на подоконниках многоэтажек, чаще всего здоровы и отдыхают после продолжительного полета. Специалисты не рекомендуют их фотографировать со вспышкой. Если птица ранена, необходимо обратиться за помощью в Единую справочную службу по телефону +7 (495) 777-77-77.

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