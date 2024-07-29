Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 10:20

Общество

"Мой район. Новости": сезон слетков птенцов хищных птиц начался в Москве

"Мой район. Новости": сезон слетков птенцов хищных птиц начался в Москве

Неделя панд стартовала в Московском зоопарке

Московский зоопарк показал свежие кадры с участием панды Катюши

Новости регионов: в Абхазии в результате аварии погибли двое россиян

Жители района Марьино обнаружили большое количество бездомных животных

Жители района Марьино пожаловались на большое количество бездомных животных

Волонтеры нашли 20 кошек в мешках в районе Очаково-Матвеевское

Квартиранты съехали и оставили 20 кошек в замусоренной квартире в Очаково-Матвеевском

Московский зоопарк показал свежие кадры с участием панды Катюши

Московский зоопарк показал свежие кадры панды Катюши

В Москве начался сезон слетков птенцов хищных птиц: пустельг, ястребов-перепелятников, тетеревятников и чеглоков. Этих пернатых можно встретить в черте города, например семейства соколиных и ястребиных гнездятся в Битцевском лесу. Также они могут обосноваться на верхних этажах и даже карнизах жилых домов.

Птицы, которых можно встретить на подоконниках многоэтажек, чаще всего здоровы и отдыхают после продолжительного полета. Специалисты не рекомендуют их фотографировать со вспышкой. Если птица ранена, необходимо обратиться за помощью в Единую справочную службу по телефону +7 (495) 777-77-77.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
животныеобществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика