Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 23:45

Общество

"Мой район. Новости": в воскресенье в столице ожидается 28 градусов тепла

"Мой район. Новости": в воскресенье в столице ожидается 28 градусов тепла

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По прогнозам синоптиков в выходные воздух в Москве может прогреться до 28 градусов. При этом в ближайшие дни в темное время суток температура будет колебаться от 6 до 12 градусов.

Между тем в столичных школах прозвучали последние звонки для 100 тысяч учеников. Торжественная линейка и концерт состоялась и районе в Тропарево-Никулине. Например, в школе № 875 на Проспекте Вернадского выпустили сразу шесть классов.

Тем временем Центр организации дорожного движения впервые запустил мотопатруль. Ежедневно 6 сотрудников будут ездить по дорогам Москвы. Работать они будут в основном в центре города. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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