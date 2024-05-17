"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о развитии эковолонтерства в школах

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17 мая, 10:20

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Объем вредных выбросов в Москве с 2010 года сократился на 64%. Воздух в городе становится чище во многом благодаря масштабным программам озеленения и работе эковолонтеров. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

В некоторых учреждениях к экологическим задачам подходят творчески. Например, из макулатуры изготавливают дизайнерскую бумагу. Для этого добавляются красители и сухоцветы. Получаются стильные открытки, которые отправляют в благотворительные фонды.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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