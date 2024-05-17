"Мой район. Новости": бассейн, античные бани и театр появятся на набережной Южного порта

Круглогодичный бассейн, античные бани, театр и оборудованная гавань появятся на набережной вдоль Южного порта в Москве. На территории бывшей промзоны пройдет масштабное благоустройство.

За счет понтонов пространство расширят в 1,5 раза – с 20 до 35 метров. После проведения работ для гостей здесь будут устраивать концерты и творческие вечера. Специалисты обустроят зеленый парк с арт-объектами, а также уютные кафе с террасами.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".