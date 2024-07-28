"Киноулица": Аркадий Инин

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает со сценаристом Аркадием Ининым последнюю советскую комедию Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Крылатские Холмы, Мосфильмовская, переулок Хользунова.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. Подробнее – в программе "Киноулица".