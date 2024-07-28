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28 июля, 12:00

Культура

"Киноулица": Аркадий Инин

"Киноулица": Аркадий Инин

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает со сценаристом Аркадием Ининым последнюю советскую комедию Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Крылатские Холмы, Мосфильмовская, переулок Хользунова.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. Подробнее – в программе "Киноулица".

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Программа: Киноулица
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