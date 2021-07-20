"Жизнь в большом городе": электросамокаты

Установить максимально разрешенную скорость, ввести ограничение по возрасту, разрешить движение только по специально обустроенным дорожкам или вовсе запретить. Все это про электросамокаты, и все эти предложения прозвучали только за последнюю неделю.

Двухколесный транспорт сейчас в тренде, но и он же постоянно появляется в сводках дорожных происшествий.

Почему электросамокаты стали такими опасными? Какие правила уже сейчас обязаны соблюдать пользователи городского кикшеринга? И какие ограничения помогут снизить аварийность и смертность? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.