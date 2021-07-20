Около 30 тонн воды раздали пассажирам электричек в Москве и области в жаркие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За аномально жаркие дни на московских вокзалах и в электричках пассажирам раздали около 30 тонн питьевой воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

"Раздача воды проходила на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы, а также на станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушино, Одинцово, Пушкино, Раменское, Нижегородская", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что именно на Курском вокзале раздали больше всего воды, объем превысил 5 тонн.

Ранее сообщалось, что пассажирам столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) раздали более 30 тысяч бутылок питьевой воды в связи с сильной жарой.