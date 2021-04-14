"Жизнь в большом городе": должники

В России кредитные каникулы закончились 30 сентября 2020 года, после чего Центробанк рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам и реструктурировать кредиты по собственным программам – сначала рекомендация действовала до 1 апреля 2021 года, потом – до 1 июля 2021 года.

При этом больше чем у миллиона россиян уже просрочены платежи по кредитам на три месяца. И количество должников только растет. Сколько их в Москве? Что будет дальше? И кто может помочь и где должников готовы взять на работу? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".