Рекорд тепла 59-летней давности может быть побит в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду в столице может быть побит рекорд тепла 59-летней давности. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, ожидается солнечная, сухая погода и до +23 градусов, сообщает РИА Новости.

"В отсутствие осадков мы рассчитываем на дневной прогрев до +21–23 градусов в столице. Так что очень велика вероятность обновления рекорда тепла, который держится с 1962 года и пока составляет +20,8 градуса", – отметила специалист.

Ветер в Москве будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Минувшая ночь в столице стала самой теплой с начала года. Минимальные показатели столбиков термометров были на уровне +11,6 градуса.