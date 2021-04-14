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Москва 24

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Общество

09:34

Рекорд тепла 59-летней давности может быть побит в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду в столице может быть побит рекорд тепла 59-летней давности. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, ожидается солнечная, сухая погода и до +23 градусов, сообщает РИА Новости.

"В отсутствие осадков мы рассчитываем на дневной прогрев до +21–23 градусов в столице. Так что очень велика вероятность обновления рекорда тепла, который держится с 1962 года и пока составляет +20,8 градуса", – отметила специалист.

Ветер в Москве будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Минувшая ночь в столице стала самой теплой с начала года. Минимальные показатели столбиков термометров были на уровне +11,6 градуса.

Москвичей ждет еще один температурный рекорд

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