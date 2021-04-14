Температура воздуха в Москве снова побила рекорд

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рекорд тепла 59-летней давности в Москве был повторен в среду, 14 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 14:00 воздух прогрелся до плюс 20,8 градуса, что соответствует предыдущему рекорду 1962 года, когда метеорологи тоже зафиксировали плюс 20,8", – уточнил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Специалист подчеркнул, что окончательное максимальное температурное значение в столице будет снято после 21:00 по московскому времени. Он также выразил уверенность, что рекорд может быть обновлен.

По словам специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, рекордно теплая погода сохранится в столице как минимум до ближайших выходных. Температура воздуха будет колебаться в пределах 13–15 градусов выше нуля.

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала текущего года. Минимальные показатели столбиков термометров были зафиксированы на уровне плюс 11,6 градуса.

