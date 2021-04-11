Москвичам пообещали июньскую погоду до четверга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До четверга в Москве погода будет как в июне: солнечно, сухо и до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он рассказал, что фенологическая весна началась еще 10 апреля, то есть среднесуточная температура воздуха устойчиво стала превышать плюс пять градусов. Это значит, что стартовали механизмы повсеместного пробуждения природы и миграции птиц.

По словам синоптика, благодаря солнечному антициклону ближайшие пять суток будут солнечными, сухими и аномально теплыми. В дневные часы воздух прогреется до плюс 20–22, что на 10–11 градусов выше многолетней нормы и соответствует климатическим показателям июня – 21,7 градусов тепла.

Пик потепления придется на среду. В этот день может быть побит рекорд этого дня, зафиксированный столичными метеорологами 14 апреля 1962 года, когда столбики термометров поднялись до плюс 20,8.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы. По прогнозу синоптиков, с воскресенья регион ждет аномально теплая погода. Сначала отклонения составит 2–3 градуса, а к четвергу температура окажется на восемь градусов нормы.

Вильфанд указал, что причиной резкого потепления станут мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга. Тем не менее во второй половине следующей недели температура будет ниже, чем в первой.