"Сеть": президент Туркменистана представил свою новую книгу

Президент Туркменистана, известный своими талантами на весь земной шар, представил новую книгу. Стотысячную по счету, но не менее важную. В ней он рассуждает уже не о коврах, лошадях и травах Туркмении, а о собаке породы алабай.

Презентация прошла на заседании кабинета министров, которые горячими аплодисментами приветствовали своего вождя после декларации четверостишия. Самые интересные и забавные кадры – в программе "Сеть".