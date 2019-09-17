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Новости

17 сентября 2019, 18:30

Общество

"Сеть": президент Туркменистана представил свою новую книгу

"Сеть": президент Туркменистана представил свою новую книгу

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Президент Туркменистана, известный своими талантами на весь земной шар, представил новую книгу. Стотысячную по счету, но не менее важную. В ней он рассуждает уже не о коврах, лошадях и травах Туркмении, а о собаке породы алабай.

Презентация прошла на заседании кабинета министров, которые горячими аплодисментами приветствовали своего вождя после декларации четверостишия. Самые интересные и забавные кадры – в программе "Сеть".
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