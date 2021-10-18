"Москва сегодня": в строительстве метро задействованы 11 тоннелепроходческих щитов

В строительстве московского метро используют 35 тоннелепроходческих щитов. В настоящее время в работах задействованы 11 из них.

Щиты "Лилия" и "Виктория" прокладывают тоннели в восточной части Большого кольца, между станциями "Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". "Елена" – шестиметровый щит – идет в районе "Каширской", а на западе БКЛ орудует "Эсмина".

При этом не везде можно использовать щиты. Например, при строительстве станции БКЛ "Марьина Роща" рабочим приходилось трудиться вручную – тоннель от действующей салатовой ветки отделяли всего несколько метров.

Между тем одни участки Большого кольца уже во всю ездят, а по другим совсем скоро можно будет кататься. Среди них "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", а также участок от "Савеловской" до "Мнёвников" и ответвление от кольца с "Шелепихой" и "Деловым центром" – итого 12 станций.

Уже в этом году это число удвоится. Откроется большой участок – "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино", "Каховская". То есть сразу 10 станций. В этом списке пока нет "Текстильщиков", но и жителям этого района осталось ждать недолго.

Как сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев, завершить работы по строительству БКЛ планируют в 2022 году – фактически на год раньше запланированных сроков.

"Мы ставили 23 год. Сергеем Собяниным поставлена задача завершить работы как можно быстрее, чтобы включить его в жизнь города и обеспечить людей комфортным транспортом", – сказал Бочкарев.

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