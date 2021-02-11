"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход строительства железнодорожного вокзала "Восточный"

В Москве завершается строительство нового железнодорожного вокзала "Восточный". Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

Мэр отметил, что в истории столицы впервые за последние 100 лет строится новый вокзал для поездов как ближнего следования, так и дальнего.

Вокзал "Восточный" войдет в состав транспортно-пересадочного узла. Пассажиры смогут пересесть на МЦК, метро и аэроэкспрессы.

В новом вокзале откроют зал ожидания на 200 мест с USB-зарядками, появятся автоматические камеры хранения. Также в задании разместят бизнес-зал и фуд-корт.

Планируется, что железнодорожный вокзал "Восточный" примет первых пассажиров 29 мая 2021 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.