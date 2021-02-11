Собянин осмотрел ход строительства железнодорожного вокзала "Восточный"

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков

В столице завершается строительство нового железнодорожного вокзала "Восточный". Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

Он отметил, что в истории столицы впервые за последние 100 лет строится новый вокзал для поездов как ближнего следования, так и дальнего.

"Благодаря созданию единой транспортной инфраструктуры это стало возможным. В один транспортный узел объединяются МЦК, метро, железные дороги, МЦД, аэроэкспрессы. У местных жителей и гостей города появляется больше возможностей. Это такой комплексный большой проект, который окажет большое влияние на транспортную ситуацию не только в этом районе, но и в целом для Москвы", – отметил градоначальник.

Собянин также рассказал о благоустройстве района Гольяново. Он отметил, что для жителей создаются переходы, благоустраивается комплексная инфраструктура, обустраиваются дополнительные выходы из МЦК и ряд других проектов.

"Также на данной территории появляется большое количество жилья по программе реновации. Сейчас требуется больше рабочих мест. Здесь появится деловой центр, куда можно было бы приходить устраиваться на работу, не перемещаясь по городу, живя в одном районе и получая большую часть услуг", – добавил мэр.

По словам заместителя генерального директора ОАО "РЖД" – начальника Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олега Тони, вокзал, строительство которого начали во втором квартале 2020 года, планируют ввести в эксплуатацию к маю текущего года.

Также префект Восточного административного округа Москвы Николай Алешин рассказал, что в текущем году планируется благоустроить школьный квартал, а в рамках программы реновации первой волной расселят жителей 46 домов из 101.

"Благоустройство центрального парка в Гольянове для нас в этом году является самым важным объектом. С жителями уже обсужден проект. Там будет и футбольное поле, и баскетбольное поле, теннисные корты. Начался ремонт взрослой поликлиники и завершается ремонт детской", – пояснил он.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы говорится, что на "Восточный" планируется перевести 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала. Для пассажиров будет открыт зал ожидания на 200 мест с USB-зарядками, универсальные билетные кассы, зал приема делегаций, фуд-корт, комнаты матери и ребенка.

Кроме того, одновременно со строительством вокзала идет сооружение второго терминала станции МЦК Локомотив. Его планируют завершить в третьем квартале текущего года.

Уточняется, что сквер на площади Журавлева планируют привести в порядок в рамках программы благоустройства, а также специалисты займутся пойменными территориями Яузы. Продолжается реконструкция кинотеатра "Янтарь" на Открытом шоссе, завершить которую намечено в этом году. На улице Халтуринской будет введен в эксплуатацию новый ФОК .

Ранее сообщалось, что начало строительства ТПУ "Текстильщики" запланировано на 2021 год. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что задачей города является обеспечение жителей комфортным и удобным общественным транспортом.