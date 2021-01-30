Строительство ТПУ "Текстильщики" планируют начать до конца года

12:03
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Начало строительства ТПУ "Тесктильщики" запланировано на 2021 год, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он подчеркнул, что задачей города является обеспечение жителей комфортным и удобным общественным транспортом.
"Кроме этого, помимо транспортных задач, мы будем создавать среду для повышения качества обслуживания пассажиров. Работы по строительству ТПУ "Текстильщики" мы начнем в этом году", – отметил Бочкарев.
Как сообщает Агентство "Москва", новый ТПУ сделает более комфортабельным передвижение для 500 тысяч жителей районов Текстильщики, Печатники, Люблино, Кузьминки. Кроме того, он объединит станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской и БКЛ метро, остановку "Текстильщики" МЦД-2, подземный переход и другие объекты.
Также будет разработана коммерческая часть ТПУ, в состав которой войдут торгово-развлекательный комплекс, центр госуслуг "Мои документы" и плоскостной паркинг на 80 машиномест.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить 33 транспортно-пересадочных узла в рамках развития метрополитена столицы к 2024 году. Возведение будет реализовано за счет средств адресной инвестиционной программы.
Станция метро "Нагатинский затон" войдет в состав ТПУ
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