Собянин открыл новую эстакаду через пути МЖД у станции Жаворонки

11:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыли движение по новому путепроводу через пути Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) около станции Жаворонки.
"Совместный проект с Андреем Юрьевичем (Воробьевым. – Прим. ред), в Крекшино построили путепровод и потом договорились, чтобы продолжить соединительную трассу от Киевки (Киевского шоссе. – Прим. ред) до Можайки (Можайского шоссе. – Прим. ред), и до Минки (Минского шоссе. – Прим. ред) сделать жавороновский полноценный путепровод", – сказал мэр.
Собянин подчеркнул, что этот объект является очень важным, так как соединяет несколько магистралей.
"Дальше мы по своей программе идем уже до Калужки (Калужское шоссе. – Прим. ред) и по сути дела выходим на Варшавское шоссе в Московской области", – добавил он.
По словам Собянина, путепровод в Жаворонках стал 17-м путепроводом через железнодорожные пути, который был построен либо реконструирован за последние годы.
Ранее сообщалось о начале работ по укладке пути на Каланчевском путепроводе. Речь идет об участке МЦД между Курским вокзалом и станцией Каланчевская. Новый путепровод возводят с использованием современных технологий, что позволяет выйти на рекордные темпы.
Всего на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями. Сборка четвертой конструкции путепровода под II и III главные пути уже ведется на стапелях стройплощадки. Одновременно строится платформа и вестибюль будущего ТПУ "Каланчевская", а также реконструируется автомобильный путепровод на улице Казакова.
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