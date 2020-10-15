Пять путепроводов через ж/д пути планируют возвести в рамках проекта ЮВХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пять путепроводов через железнодорожные пути планируется возвести при строительстве Юго-Восточной хорды. Сейчас по одному из них ведутся строительно-монтажные работы, по четырем – проектно-изыскательские работы, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

На участке от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной ведется строительство путепровода над ж/д путями Курского направления МЖД. Путепровод пересечет Волгоградский проспект и улицу Люблинскую. Протяженность путепровода составит 1,5 километра, он будет иметь от шести до восьми полос движения.

На участке вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления МЖД построят путепровод над ж/д путями Курского направления МЖД. Протяженность – 900 метров. Он обеспечит движение по одной-двум полосам.

На участке от Павелецкого направления МЖД до МКАД планируется строительство двух путепроводов. 50-метровый автомобильный путепровод тоннельного типа под ж/д путями Павелецкого направления МЖД будет иметь шесть полос движения, 800-метровый автомобильный путепровод над ж/д путями Курского направления МЖД – шесть-восемь.

На участке от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе планируется строительство путепровода над ж/д путями Курского направления МЖД. Его протяженность составит 450 метров, предусмотрено движение по шести полосам.

Ранее сообщалось о завершении монтажа железобетонных балок пролетного строения моста через реку Яузу на участке Северо-Восточной хорды. Сейчас на участке хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе идут работы по постройке основных конструкций.