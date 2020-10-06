Пролеты моста через Яузу на участке СВХ установили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Закончен монтаж железобетонных балок пролетного строения моста через реку Яузу на участке Северо-Восточной хорды. Об этом заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
"Выполнены мероприятия по укреплению берегов, устройству подъездных дорог. Реконструкция моста ведется по проекту строительства Северо-Восточной хорды", – приводит слова Загрутдинова пресс-служба Стройкомплекса.
В настоящий момент на участке хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе идут работы по постройке основных конструкций транспортных сооружений. Кроме того, ведется переустройство железнодорожных путей и вынос коммуникаций.
В будущем запланирована реконструкция моста через Яузу. Планируется, что в подземном пешеходном переходе рядом со станцией подземки "Ботанический сад" обновят два выхода.
Ранее говорилось, что новую развязку СВХ планируют достроить в 2021 году. Работы идут по проекту первого этапа строительства многоуровневых развязок на пересечении СВХ с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе.
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