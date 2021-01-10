Подземный ТРЦ у Павелецкого вокзала могут открыть в июле-сентябре

10 января, 21:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Торгово-развлекательный центр "Павелецкая Плаза" могут открыть в 3 квартале этого года. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Наша компания продолжает реализацию флагманского проекта – ТРЦ на площади перед Павелецким вокзалом. Уже в III квартале 2021 года в центре столицы откроется новое многогранное пространство, которое объединит моду, еду, шопинг, городской парк и яркие события", – отметила директор по развитию и коммерции группы объектов Mall Management Group Алина Стрелкова.
Она добавила, что в рамках проекта планируется разбить парк с пешеходными и велосипедными дорожками, а также создать для горожан зоны отдыха, летний кинотеатр, заведения общепита под открытым небом.
Уточняется, что ТРЦ станет частью ТПУ "Павелецкая". Площадь для аренды в подземном торговом центре составит 33 тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в Москве введут в эксплуатацию еще 10 спортивных объектов. В городе завершат строительство Международного центра самбо, Центра бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники".
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