Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10 января, 21:37

Подземный ТРЦ у Павелецкого вокзала могут открыть в июле-сентябре

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Торгово-развлекательный центр "Павелецкая Плаза" могут открыть в 3 квартале этого года. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Наша компания продолжает реализацию флагманского проекта – ТРЦ на площади перед Павелецким вокзалом. Уже в III квартале 2021 года в центре столицы откроется новое многогранное пространство, которое объединит моду, еду, шопинг, городской парк и яркие события", – отметила директор по развитию и коммерции группы объектов Mall Management Group Алина Стрелкова.

Она добавила, что в рамках проекта планируется разбить парк с пешеходными и велосипедными дорожками, а также создать для горожан зоны отдыха, летний кинотеатр, заведения общепита под открытым небом.

Уточняется, что ТРЦ станет частью ТПУ "Павелецкая". Площадь для аренды в подземном торговом центре составит 33 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в Москве введут в эксплуатацию еще 10 спортивных объектов. В городе завершат строительство Международного центра самбо, Центра бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать