"Москва сегодня": чем жителям столицы запомнится 2020 год

Главными героями уходящего года стали врачи. Их профессионализм, а также современное диагностическое, лечебное оборудование и достаточный коечный фонд – все это позволило сдержать удар пандемии коронавируса.

В этом году для борьбы с COVID-19 раньше времени открылась больница в Коммунарке, госпиталь в Вороновском был построен всего за месяц, а также были созданы КТ-центры и лаборатории. Увеличилось и количество вызовов, поступающих в скорую помощь.

Еще одна тема, без которой невозможно подвести итоги года – это строительство метро. Пандемия ударила и по экономике, но все равно в 2020 году открывали новые станции. Открытие седьмой, "Электрозаводской", ожидается 31 декабря.

А в начале этого года полностью поехала Некрасовская линия напрямую от "Некрасовки" до "Лефортово". Но со временем Некрасовская линия станет короче, ведь "Лефортово" и "Авиамоторная" позже станут частью большого кольца метро, продолжением участка от "Делового центра" до "Савеловской". Это кольцо – амбициозный проект Москвы, который должен стать самым протяженным в мире. Все тоннели для Большой Кольцевой обещают достроить в следующем году, после чего начнется массовый ввод оставшихся станций, которых всего будет 31.

Пандемия испытала и систему образования. В этом году как никогда стала пользоваться популярностью система МЭШ. И раньше были электронные дневники и интерактивные доски, но теперь школа для старшеклассников осталась только электронной. Однако дистанционка не помешала и профессиональной учебе – для инженерных, медицинских и айти-классов пересмотрели программу, но пока без практики.

Школьников и студентов планируют вернуть за парты, как только это будет безопасно. В том числе и поэтому продолжается строительство учебных заведений. Только за этот год завершилось строительство 29 школ и детских садов.