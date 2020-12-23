Собянин заявил, что по многим показателям 2020 год лучше предыдущих лет

16:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин заявил, что ситуация в 2020 году сложная, однако по многим показателям этот год лучше предыдущих.
"Ситуация сложная, но тем не менее, как коллеги говорили, по многим показателям она даже лучше, чем в предыдущие годы", – подчеркнул Собянин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он отметил, что 2020 год стал периодом испытаний, в связи с чем многие вещи сейчас пересматриваются.
По словам градоначальника, необходимо включить четыре ключевых показателя в цель сохранения численности населения, здоровья и благополучия людей. Он отметил, что к ним относятся повышение ожидаемой продолжительности жизни, обеспечение устойчивого роста численности населения, а также доля граждан, систематически занимающихся спортом.
Также Собянин предложил включить в программу самореализации и развития талантов такие показатели, как формирование эффективной системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, увеличение доли граждан, которые занимаются волонтерской деятельностью, а также число посещений культурных мероприятий.
Кроме того, Собянин предложил включить новые критерии в направление, которое относится к созданию комфортной городской среды. Среди них – объем жилищного строительства, улучшение качества городской среды, количество семей, которые улучшили жилищные условия, качество окружающей среды и увеличение дорожной сети.
В направление, отвечающее за достойный эффективный труд и успешное предпринимательство, мэр Москвы предложил включить рост реального среднедушевого дохода населения, объем инвестиций в основной капитал. Также Собянин отметил, что в него необходимо включить рост реальной среднемесячной зарплаты и численность занятости в сфере малого и среднего предпринимательства.
Цифровая трансформация, по словам Собянина, должна опираться на внедрение цифровых технологий в деятельность органов государственной власти и ключевых сфер городского хозяйства.
Ранее Владимир Путин отмечал, что пандемия коронавируса стала вызовом, однако ключевое внимание, по его словам, необходимо уделять развитию Россию, которое не отменялось с наступлением COVID-19. Он подчеркнул, что некоторые вопросы были отложены, однако на 2021 год необходимо ставить амбициозные задачи.
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