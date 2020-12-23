На единый национальный план выделят более 39 триллионов рублей

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на выполнение единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей. Об этом он сообщил на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"При подготовке единого плана была проведена большая работа, в Центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп. В них вошли сотни человек почти из всех министерств и ведомств. Они тщательно рассматривали все детали, осуществляли декомпозицию национальных целей развития", – рассказал Мишустин.
Глава кабмина предложил одобрить представленный план по достижению национальных целей для возможности их выполнения с 1 января следующего года. Он подчеркнул, что документ определяет зону ответственности и ставит конкретные задачи перед каждым ведомством.
"Каждый шаг и каждое мероприятие способствуют достижению общего результата. Прежде всего повышению уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития", – добавил премьер-министр.
В конце октября Сергей Собянин призвал оптимизировать работу по достижению национальных целей. По его словам, такая мера необходима, чтобы избежать мелочной опеки и при этом добиться конечного результата.
В мае Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов до 2030 года. К этому времени поручено снизить уровень бедности, обеспечить устойчивый рост доходов граждан и темпы роста ВВП.
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