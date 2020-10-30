Мишустин потребовал своевременного выполнения плана достижения наццелей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности выполнения плана достижения национальных целей развития в срок. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы кабмина, этот документ определяет десятилетние перспективы страны и показатели, которых необходимо достичь.
"Теперь наша общая задача – полностью и в срок реализовать все запланированное, чтобы в каждом регионе, в каждом городе или селе люди увидели конкретные результаты нашей работы", – заявил Мишустин.
На заседании с руководителями рабочих групп Госсовета по Единому плану достижения национальных целей развития глава правительства отметил, что одним из важных элементов работы является взаимодействие с региональными властями.
Мишустин подчеркнул, что благодарен рабочим группам за участие в формировании единого плана. В него по максимуму были включены выявленные в ходе обсуждения замечания и предложения.
Ранее в октябре в Госдуме приняли проект бюджета РФ на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. В парламенте подчеркнули, что бюджетная политика будет нацелена на продолжение финансирования антикризисных программ в рамках восстановления экономики.
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