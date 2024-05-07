Таксистов в Москве будут усиленно проверять с 9 по 12 мая

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Инспекторы МАДИ усилят число проверок в отношении водителей такси с 9 по 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Так, проверка будет проходить сразу в нескольких районах Москвы. В департаменте напомнили, что если таксист не прошел медосмотр или не провел техконтроль машины перед началом работы, то транспортное средство может быть временно изъято и отправлено на спецстоянку.

"Плохое самочувствие за рулем или поломка машины нередко становятся причиной ДТП. Усиленные проверки помогают сделать водителей более ответственными, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее и безопаснее", – объяснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также напомнил, что с января этого года прошли проверку уже более 9 тысяч таксистов.

Также в департаменте уточнили, что сообщить о нарушениях в такси можно по номеру МАДИ +7 (495) 540-76-56.

Ранее Ликсутов заявлял, что с января по март 2024 года инспекторы МАДИ выявили в такси 1 700 нарушений. По его словам, у некоторых водителей отсутствовала цветографическая схема на кузове или опознавательный фонарь оранжевого цвета, другие проигнорировали медосмотр перед началом работы или предрейсовый технический контроль автомобиля. За несоблюдение требований таксистам могут грозить штрафы, напомнил заммэра.

