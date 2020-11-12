"Москва сегодня": около 500 тыс рабочих мест может появиться в промзонах столицы

Проекты реорганизации заброшенных промышленных зон Москвы могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест, а в бюджет столицы принести почти 3 триллиона рублей.

Застройщик, который получает площадку, должен сделать ее безопасной, снести все объекты и исследовать почву. Территории планируют так, чтобы там нашлось место и новому микрорайону, и высокотехнологичному, экологически чистому производству.

По договору районы должны развиваться комплексно. Например, проект реорганизации промзоны ЗИЛ, помимо жилья и набережной, предусматривает строительство школы, детских садов, поликлиники, дорог, парка и спортивных центров. Об этом – в программе "Москва сегодня".