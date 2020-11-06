В Главконтроле сообщили, что система QR-кодов в столице работает без сбоев

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Система QR-кодов, которая была введена в столице для информирования жителей города о потенциальной возможности заболевания COVID-19, действует без сбоев. Об этом рассказал руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков телеканалу "Россия-24".

"Все работает нормально, сбоев нет, но если какие-то появляются недостатки, то есть служба поддержки департамента информационных технологий, которая быстро отрабатывает какие-то недостатки", – заявил Данчиков.

Также Данчиков обратил внимание, что в Москве не планируется вводить пропускную систему.

"Пока мы не видим в этом необходимости", – уточняет руководитель Главконтроля столицы. Он напомнил, что регулярно осуществляются проверки как в отношении граждан, так и юридических лиц, а также частных предпринимателей. В рейдах участвуют в том числе сотрудники полиции, надзорно-контрольные органы.

Ранее стало известно, что власти Москвы оштрафовали более 160 тысяч нарушителей антиковидных мер. Также санкциям подверглись свыше 132 тысяч юридических лиц и предпринимателей.