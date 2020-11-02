"Москва сегодня": Собянин осмотрел дом в Черемушках, построенный по программе реновации

Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в районе Черемушки. В новостройку, которая находится на улице Гарибальди, готовятся переехать жители соседней пятиэтажки.

Мэр отметил, что уже по программе реновации построено 67 домов. 260 с лишнем домов находятся в стадии проектирования и строительства. Город финансирует проект в полном объеме.

"Никаких проблем нет. И никакого торможения по реновации нет и не будет. Будем насколько возможно быстро сдавать дома. Проблема всегда только в том чтобы разогнать эту волну, начав со стартовых площадок, первые дома, вторые, третьи и думаю, мы все сделаем в плановый срок", – рассказал Собянин.

В новом доме оборудованы 90 квартир с улучшенной отделкой. По словам мэра, в новостройку смогут въехать 208 жителей расселяемой соседней пятиэтажки.Для удобства жителей в доме имеется подземный паркинг.

Также в Северном Тушине строят сразу два дома по реновации на 10 и 18 этажей с общей подземной стоянкой. Территорию обещают благоустроить. По проекту там будут детские, спортивные площадки и зоны для отдыха. Первые этажи – нежилые. Чтобы там могли открыться офисы, магазины, салоны красоты или заработать необходимые тех помещения. И это соответствует требованиям жильцов. Чтобы все необходимое было в шаге от дома.



Независимо от того, как дом выглядит внешне, начинка типовая: плита, мойка, обои под покраску. Отличаться может только планировка. В домах применяют современные технические решения – для быстрой эвакуации при пожаре и доступа спасателей.

Для реновации подобрали 464 стартовые площадки. Все они находятся максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу. И застраивают их постепенно. Например, в Капотне, чтобы запустить волну реновации в ближайшее время снесут неиспользуемый жилой дом, который находился в собственности города. Это место и станет стартовой площадкой.



В первые дома, введенные по этой программе уже переехали больше 20 тысяч человек. Еще несколько тысяч сейчас в стадии переезда. Всего же по реновации отметит новоселье около миллиона человек. Подробнее – в программе "Москва сегодня".