"Торги Москвы": в столице завершилась кадастровая оценка объектов недвижимости

В Москве завершилась государственная кадастровая оценка. Специалисты определили новую кадастровую стоимость для семи миллионов объектов недвижимости – жилых и коммерческих помещений, а также земельных участков.

По итогам оценки, кадастровая стоимость жилой недвижимости вырастет в среднем на 21 процент. Коммерческие объекты подорожают в пределах четырех-восьми процентов. Исходя из этих цифр город сформирует новую базу для расчета налога на имущество и земельного налога. Об этом – в программе "Торги Москвы".