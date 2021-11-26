Цена нефти марки Brent упала почти на 5%

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Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 4,77%. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Таким образом, к 11:07 по московскому времени стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в январе составила 78,3 доллара за баррель. К 12:03 падение цены замедлилось до 4,27%, она поднялась до 78,71 доллара за баррель.

Цена нефти марки WTI, в свою очередь, упала до 73,86 доллара за баррель, снизившись на 5,78%.

Ранее главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что на фоне энергокризиса и растущего спроса цена нефти может оказаться выше 100 долларов за баррель. По его словам, энергетический кризис достигнет пика зимой, а полностью с ним справиться получится только в 2022 году.