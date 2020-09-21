"Торги Москвы": в каком округе столицы больше всего лотов по аренде помещений для бизнеса

Почти три года в Москве действует программа льготной аренды помещений для представителей малого и среднего бизнеса. Ставки, с которых начинается аукцион, фиксированные.

Для подвальных помещений это 1000 рублей за квадратный метр в год, а для объектов на первых этажах зданий – 4750 рублей. На коммерческом же рынке владельцы помещений в подвалах просят от 10 до 30 тысяч рублей за квадрат, в зависимости от локации.

Низкие стартовые цены привлекают на городские аукционы большое количество участников. В среднем на каждый лот претендует семь предпринимателей. Найти подходящий объект можно практически в любом округе столицы.

Самый большой выбор на востоке Москвы – сразу 15 помещений. На юго-востоке насчитывается 12 подобных лотов. Третье место в рейтинге держит северо-запад с 9 объектами. На юге и севере Москвы есть по 7 льготных помещений, в Зеленограде и на юго-западе – по 5. Подробнее все предложения можно изучить на инвестиционном портале Москвы.