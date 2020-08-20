Операторы сервисов проката рассказали, сколько самокатов и велосипедов крадут в Москве

Шеринг-компании последнее время жалуются на рост краж велосипедов и самокатов. По данным исследования компании, занимающейся комплексной охраной, ущерб от злоумышленников по стране в этом сезоне может достигнуть 150 миллионов рублей, причем кражи самокатов происходят практически ежедневно. Рассказываем, насколько эта проблема актуальна в столице и как компании проката защищаются от злоумышленников.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мал самокат, да дорог

По данным аналитиков компании Delta, сейчас в России работает порядка 30 компаний проката самокатов общим парком 35 тысяч штук. В Москве популярность кикшеринга ежегодно увеличивается на 70 процентов. При этом в столице ежедневно в компаниях со среднем парком от 500 до 1 200 самокатов происходит 3-4 тревожных вызова, из которых реальной кражей становится один случай. Обычно злоумышленники крадут сразу несколько транспортных средств.

"Таким образом, в сезон, который длится порядка полугода, каждый оператор рискует потерять более пяти миллионов рублей. По данным специалистов компании, 95% всех краж происходит непосредственно в точке самообслуживания и лишь 5% – во время трека", – пояснили Москве 24 в компании.





пресс-служба компании Delta Наиболее уязвимые места – это парковки, расположенные вблизи жилого массива. А вот в центральных парках отдыха такие кражи скорее редкость, так как на открытой местности проследить маршрут нарушителя с помощью GPS-датчика не составляет труда.

Суммарно все компании при таких проблемах могут потерять за сезон порядка 150 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.



Кража прокатных самокатов в Москве не в новинку. Так, в прошлом году в центре столицы неизвестный украл девять прокатных электросамокатов. Инцидент произошел 4 июня на улице Баррикадной. Правоохранителям поступило сообщение о хищении от представителя сервиса по аренде электросамокатов. По итогу злоумышленник похитил транспортные средства на общую сумму более 240 тысяч рублей. А в мае 2019 года похитители украли за один день сразу 14 самокатов с двух точек, расположенных на Пушкинской набережной и Славянской площади. Тогда материальный ущерб превысил 370 тысяч рублей. Сейчас в столице работает около 10 сервисов поминутной аренды самокатов: Whoosh, "Карусель", URent, Ecoway, lite, Samocat Sharing и другие.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Много ли воруют?

Президент компании "Велобайк" Максим Акимов рассказал, что случаи воровства происходят и с прокатными велосипедами. По его словам, в парке ежегодно фиксируется утрата 1,5% от всех транспортных средств, однако в других странах подобные показатели в два раза выше.

"Убытки невелики, хотя каждый потраченный рубль мы могли бы пустить на покупку новых велосипедов, а не на ремонт существующих", – сообщил Акимов.

Он добавил, что уровень вандализма в отношении велосипедов и самокатов в России также весьма низок. Кроме того, президент компании отметил социальную ответственность российских граждан, отметив, что в Москве однажды жители отстояли прокатный велосипед, когда его пытались разукрасить граффити.

"Велобайк" принимает все меры для защиты своих транспортных средств, говорит представитель компании.





Максим Акимов президент компании "Велобайк" Все станции проката расположены в зоне видимости городских камер. Обеспечиваем спутниковое наблюдение. По всем случаям кражи или поломки обращаемся в полицию для проведения совместного расследования.

В свою очередь, основатель фирмы URent Андрей Колесник сообщил, что ежедневно его компания теряет как минимум один велосипед или самокат. Предпринимать заявил, что в месяц крадут не менее 1% парка, однако половину из транспортных средств находят почти сразу. Колесник отметил, что часто самокаты воруют любители вейпов (паровых испарителей. – Прим. ред.). Это связано с наличием в транспортных средствах сменного аккумулятора, который можно разобрать на небольшие аккумуляторы, именно они устанавливаются в вейпы. Также еще одной группой воров самокатов эксперт выделил пенсионеров.

"Пенсионеры просто воруют. Увидели не пристегнутый к парковке самокат, принесли домой. Они не думают, что его можно найти, большинство из них не знает, что такое трекер. Самокат передал звуковой сигнал, его увидела служба безопасности и поехала за ним", – отметил Колесник.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Он пояснил, что с воровством в компании борются с помощью GPS-датчиков. Так, при краже сотрудники службы безопасности выясняют местонахождение транспортного средства, а также разрабатывают меры для его возврата. Однако гораздо большую опасность представляет вандализм. Каждый месяц серьезный ремонт необходим 12–15% парка электросамокатов из-за механических повреждений, прокола или пореза шин или выхода из строя руля.

Основатель компании Samocat Sharing Василий Быков рассказал Москве 24, что волна краж самокатов в их компании прошла в 2018 году.

"После этого мы замки усилили, у нас в этом году краж вообще нет, есть только вандальные поломки. Если каждый день совершается порядка 2-3 тысяч поездок, а за сезон уже больше 100 тысяч, то в целом 30-40 инцидентов вандализма", – пояснил он.





Василий Быков основатель компании Samocat Sharing У нас станционный прокат, и замки станций очень сложно сломать, в отличие велосипедных замков, которые стоят у коллег по цеху: их просто кусачками перерезают.

В пресс-службе кикшеринга lite пояснили, что за сезон пропадает только около 5% парка самокатов.

"Наши самокаты изначально создаются для работы в сервисе, поэтому украденный самокат просто бесполезен без привязки к серверу – он просто не будет работать. Именно поэтому красть такие самокаты просто нет смысла", – подчеркнули в разговоре с Москвой 24 представители компании.

А в сервисе проката Whoosh заявили Москве 24, что попыток краж немного, они касаются только 1% парка. По их данным, в Москве в месяц в среднем крадут около пяти самокатов, но большую часть из них возвращают – своими силами или с помощью полиции, а виновных наказывают по закону.

"Самокаты оснащены разного рода датчиками, любое движение, шевеление, перемещение мы отслеживаем автоматически и силами службы безопасности. Если с самокатом что-то не так, выезжаем на место. Как правило, попытки кражи совершают не очень благополучные граждане и скорее по незнанию, как работают шеринги транспорта. Очень удивляются, когда к ним стучат, просят отдать самокат", – добавили в компании.





пресс-служба сервиса проката Whoosh Вандализм тоже не такая массовая проблема. Единичные случаи замечаем, штрафуем. Только если "вандализм" по незнанию: поездки вдвоем на самокате или торможение крылом, которое не тормоз и от "наступания" ломается.

Собеседница Москвы 24 подчеркнула, что самокаты компании застрахованы, поэтому противодействие кражам или вандализму "является неприоритетной задачей", так как налажена работа отслеживания, предотвращения и быстрого реагирования.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как обезопасить от кражи личный самокат

Организатор движения городских самокатов Александр Нилов рассказал Москве 24, что проблема с кражами самокатов в столице не такая острая. По его словам, если сравнивать с западным опытом, то ситуация в Европе была намного хуже.

"Например, в Париже пару лет назад было видео с тем, как самокаты выкидывали прямо в реку Сену, а ситуация в других европейских столицах была намного хуже. Я не думаю, что в Москве это большая проблема, но исключить кражу невозможно", – пояснил эксперт.





Александр Нилов организатор движения городских самокатов Бывают ситуации, когда самокат может быть не пристегнут, например пользователь забыл это сделать. Иногда они происходят не из-за совсем злого умысла. Мне сложно говорить о глобальной проблеме. Это простые издержки, как у любого сервиса проката.

Нилов также рассказал, как защитить от кражи личный самокат. По его словам, достаточно соблюдать минимальные рекомендации: оставлять самокат на видном месте и использовать средство защиты в виде велосипедного троса.

"Понятно, что стандартные тросы легко перекусываются, если злоумышленник вооружен необходимым инструментом. Но, опять же, самокат, даже электрический, можно взять с собой, если вы заходите в кафе или на работу, где это разрешено", – добавил собеседник Москвы 24.

Эксперт также вспомнил курьезную ситуацию, которая произошла с членом его сообщества, когда чуть не украли самокат. По его словам, девушка на минутку ушла с детской площадки, а за это время у нее пропал достаточно дорогой самокат. Но в итоге оказалось, что просто сердобольный дворник подумал, что его забыли и спрятал его у себя в подсобке, а потому вернул владелице.