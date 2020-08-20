Операторы сервисов проката рассказали, сколько самокатов и велосипедов крадут в Москве

Шеринг-компании последнее время жалуются на рост краж велосипедов и самокатов. По данным исследования компании, занимающейся комплексной охраной, ущерб от злоумышленников по стране в этом сезоне может достигнуть 150 миллионов рублей, причем кражи самокатов происходят практически ежедневно. Рассказываем, насколько эта проблема актуальна в столице и как компании проката защищаются от злоумышленников.
Мал самокат, да дорог
По данным аналитиков компании Delta, сейчас в России работает порядка 30 компаний проката самокатов общим парком 35 тысяч штук. В Москве популярность кикшеринга ежегодно увеличивается на 70 процентов. При этом в столице ежедневно в компаниях со среднем парком от 500 до 1 200 самокатов происходит 3-4 тревожных вызова, из которых реальной кражей становится один случай. Обычно злоумышленники крадут сразу несколько транспортных средств.
"Таким образом, в сезон, который длится порядка полугода, каждый оператор рискует потерять более пяти миллионов рублей. По данным специалистов компании, 95% всех краж происходит непосредственно в точке самообслуживания и лишь 5% – во время трека", – пояснили Москве 24 в компании.
Суммарно все компании при таких проблемах могут потерять за сезон порядка 150 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.
Много ли воруют?
Президент компании "Велобайк" Максим Акимов рассказал, что случаи воровства происходят и с прокатными велосипедами. По его словам, в парке ежегодно фиксируется утрата 1,5% от всех транспортных средств, однако в других странах подобные показатели в два раза выше.
"Убытки невелики, хотя каждый потраченный рубль мы могли бы пустить на покупку новых велосипедов, а не на ремонт существующих", – сообщил Акимов.
Он добавил, что уровень вандализма в отношении велосипедов и самокатов в России также весьма низок. Кроме того, президент компании отметил социальную ответственность российских граждан, отметив, что в Москве однажды жители отстояли прокатный велосипед, когда его пытались разукрасить граффити.
"Велобайк" принимает все меры для защиты своих транспортных средств, говорит представитель компании.
В свою очередь, основатель фирмы URent Андрей Колесник сообщил, что ежедневно его компания теряет как минимум один велосипед или самокат. Предпринимать заявил, что в месяц крадут не менее 1% парка, однако половину из транспортных средств находят почти сразу. Колесник отметил, что часто самокаты воруют любители вейпов (паровых испарителей. – Прим. ред.). Это связано с наличием в транспортных средствах сменного аккумулятора, который можно разобрать на небольшие аккумуляторы, именно они устанавливаются в вейпы. Также еще одной группой воров самокатов эксперт выделил пенсионеров.
"Пенсионеры просто воруют. Увидели не пристегнутый к парковке самокат, принесли домой. Они не думают, что его можно найти, большинство из них не знает, что такое трекер. Самокат передал звуковой сигнал, его увидела служба безопасности и поехала за ним", – отметил Колесник.
Он пояснил, что с воровством в компании борются с помощью GPS-датчиков. Так, при краже сотрудники службы безопасности выясняют местонахождение транспортного средства, а также разрабатывают меры для его возврата. Однако гораздо большую опасность представляет вандализм. Каждый месяц серьезный ремонт необходим 12–15% парка электросамокатов из-за механических повреждений, прокола или пореза шин или выхода из строя руля.
Основатель компании Samocat Sharing Василий Быков рассказал Москве 24, что волна краж самокатов в их компании прошла в 2018 году.
"После этого мы замки усилили, у нас в этом году краж вообще нет, есть только вандальные поломки. Если каждый день совершается порядка 2-3 тысяч поездок, а за сезон уже больше 100 тысяч, то в целом 30-40 инцидентов вандализма", – пояснил он.
В пресс-службе кикшеринга lite пояснили, что за сезон пропадает только около 5% парка самокатов.
"Наши самокаты изначально создаются для работы в сервисе, поэтому украденный самокат просто бесполезен без привязки к серверу – он просто не будет работать. Именно поэтому красть такие самокаты просто нет смысла", – подчеркнули в разговоре с Москвой 24 представители компании.
А в сервисе проката Whoosh заявили Москве 24, что попыток краж немного, они касаются только 1% парка. По их данным, в Москве в месяц в среднем крадут около пяти самокатов, но большую часть из них возвращают – своими силами или с помощью полиции, а виновных наказывают по закону.
"Самокаты оснащены разного рода датчиками, любое движение, шевеление, перемещение мы отслеживаем автоматически и силами службы безопасности. Если с самокатом что-то не так, выезжаем на место. Как правило, попытки кражи совершают не очень благополучные граждане и скорее по незнанию, как работают шеринги транспорта. Очень удивляются, когда к ним стучат, просят отдать самокат", – добавили в компании.
Собеседница Москвы 24 подчеркнула, что самокаты компании застрахованы, поэтому противодействие кражам или вандализму "является неприоритетной задачей", так как налажена работа отслеживания, предотвращения и быстрого реагирования.
Как обезопасить от кражи личный самокат
Организатор движения городских самокатов Александр Нилов рассказал Москве 24, что проблема с кражами самокатов в столице не такая острая. По его словам, если сравнивать с западным опытом, то ситуация в Европе была намного хуже.
"Например, в Париже пару лет назад было видео с тем, как самокаты выкидывали прямо в реку Сену, а ситуация в других европейских столицах была намного хуже. Я не думаю, что в Москве это большая проблема, но исключить кражу невозможно", – пояснил эксперт.
Нилов также рассказал, как защитить от кражи личный самокат. По его словам, достаточно соблюдать минимальные рекомендации: оставлять самокат на видном месте и использовать средство защиты в виде велосипедного троса.
"Понятно, что стандартные тросы легко перекусываются, если злоумышленник вооружен необходимым инструментом. Но, опять же, самокат, даже электрический, можно взять с собой, если вы заходите в кафе или на работу, где это разрешено", – добавил собеседник Москвы 24.
Эксперт также вспомнил курьезную ситуацию, которая произошла с членом его сообщества, когда чуть не украли самокат. По его словам, девушка на минутку ушла с детской площадки, а за это время у нее пропал достаточно дорогой самокат. Но в итоге оказалось, что просто сердобольный дворник подумал, что его забыли и спрятал его у себя в подсобке, а потому вернул владелице.