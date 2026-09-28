Выходные в Москве прошли с показами моды и спортивными событиями

Выходные в Москве прошли с показами моды, спортивными соревнованиями и необычными развлечениями. В "Манеже" открылась Московская неделя моды, на Ходынке прошел фестиваль к 80-летию хоккея, а на ВДНХ устроили заплыв на гигантских тыквах.

В столице также прошел Московский марафон. Участники пробежали дистанции на 10 и 42 километра 195 метров, а также приняли участие в детских стартах и эстафетах. Ко Всемирному дню туризма в Москве подготовили более 500 бесплатных экскурсий.

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