Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 08:00

Культура

Выходные в Москве прошли с показами моды и спортивными событиями

Выходные в Москве прошли с показами моды и спортивными событиями

"Интервью": Сергей Горошко – о советах стилистов

Всемирный день туризма отметили в Москве

Дом моды Вячеслава Зайцева представил новую коллекцию в рамках Московской недели моды

В Московском детском театре марионеток показали спектакль "По щучьему велению"

"Интервью": Марина Брусникина – о том, кто самый главный в РАМТе

Всемирный день туризма отмечают в Москве

Акция "Московские истории" объединит более 500 бесплатных экскурсий на 160 площадках

"Интервью": Александра Ребенок – о том, какие актеры ее раздражают

Музей кино на ВДНХ ждет гостей на большой семейный праздник

Выходные в Москве прошли с показами моды, спортивными соревнованиями и необычными развлечениями. В "Манеже" открылась Московская неделя моды, на Ходынке прошел фестиваль к 80-летию хоккея, а на ВДНХ устроили заплыв на гигантских тыквах.

В столице также прошел Московский марафон. Участники пробежали дистанции на 10 и 42 километра 195 метров, а также приняли участие в детских стартах и эстафетах. Ко Всемирному дню туризма в Москве подготовили более 500 бесплатных экскурсий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: М24 х Московская неделя моды
культураспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

Туристку в Дагестане силой отправили на зиплайне

Трое инструкторов подтащили ее в страховке к краю, после чего один из мужчин пнул туристку по ноге

Читать
закрыть

Как бороться с нашествием медведей в России?

Росохотрыболовсоюз призвал отменить сбор за добычу бурого медведя

Мера повысит интерес к охоте на хищника и позволит снизить число нападений на людей

Читать
закрыть

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика