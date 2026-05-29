"M24 x Ticketland": главные театральные премьеры начала лета в Москве

В столице пройдет несколько заметных театральных премьер. На новой сцене Театра Комедии покажут спектакль "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова. Постановка запланирована на 11–14, 18, 24 и 25 июня.

11 июня в Театриуме на Серпуховке зрителям представят спектакль "Близкие люди" – историю о героях, которые пытаются разобраться, можно ли быть по-настоящему счастливыми.

15 июня в Театре имени Е. Вахтангова состоится показ "Идиота". Произведение Достоевского вахтанговцы ставят уже в третий раз: ранее спектакль выходил в 1958 году и в формате телеверсии в 1978-м.

