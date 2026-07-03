Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 23:00

Культура

"Москва. Итоги с Дмитрием Щугоревым": как проходит фестиваль "Театральный бульвар"

"Москва. Итоги с Дмитрием Щугоревым": как проходит фестиваль "Театральный бульвар"

Звезды российского шоу-бизнеса выступили на "Дискотеке Авторадио"

На площадках "Театрального бульвара" в Москве представили больше 300 спектаклей

"Сити": выставка "Подслушано у картин. Лямуан и Анже" в Подмосковье

Детский арт-квест пройдет в центре современного искусства "Марс"

Трубу прорвало в галерее Омельченко

Художники рассказали о сохранности картин после потопа в галерее Омельченко

Художники вывозят работы из затопленной галереи Омельченко в другие арт-пространства

Десятки картин пострадали из-за прорыва трубы в галерее Омельченко

В галерее Омельченко в Староконюшенном переулке прорвало трубу

В Москве продолжается фестиваль "Театральный бульвар". Какие постановки собрали аншлаг? Как можно наслаждаться искусством, когда идет дождь, сигналят машины, а рядом кто-то устроил пикник? Как Москва отметила 14 лет с момента присоединения новых округов и 90-летие Дворца Пионеров?

Все самые важные события и явления, которые так или иначе отразились на жизни города за последние 7 дней, – в программе "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым".

Читайте также
Программа: Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым
культуратеатргородвидео

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика