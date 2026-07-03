"Москва. Итоги с Дмитрием Щугоревым": как проходит фестиваль "Театральный бульвар"

В Москве продолжается фестиваль "Театральный бульвар". Какие постановки собрали аншлаг? Как можно наслаждаться искусством, когда идет дождь, сигналят машины, а рядом кто-то устроил пикник? Как Москва отметила 14 лет с момента присоединения новых округов и 90-летие Дворца Пионеров?

Все самые важные события и явления, которые так или иначе отразились на жизни города за последние 7 дней, – в программе "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым".