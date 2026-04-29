"Утро": в Москве 29 апреля сохранится пониженное атмосферное давление и прохладная погода

В среду, 29 апреля, в столице ожидается облачная погода с дождем. Днем температура воздуха составит плюс 4 градуса, ночью – около 0 градусов. Атмосферное давление удержится на уровне 741 миллиметра ртутного столба.

Ветер будет северо-западным, 9–12 метров в секунду, влажность воздуха составит около 92%. По ощущениям температура составит около минус 5 градусов. Геомагнитная обстановка слабая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.