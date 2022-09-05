"Утро": движение в Москве оценили в 4 балла

Движение в городе оценили в 4 балла. Длина заторов составила 75 километров.

Сложно будет проехать на внешней стороне 68-го километра МКАД. Там из-за ремонтных работ в правой полосе движения придется потолкаться почти 9,5 километра.

Образовался затор на Звенигородском шоссе в сторону центра в районе 2-го Силикатного проезда. Его причина – ДТП в правом ряду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.