"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов оценил столичный трафик в 3 балла. Общая длина заторов – 103 километров.

Сбросить скорость на внутренней стороне МКАД от 55-го до 56-го километра из-за столкновения двух автомобилей. Также здесь движение осложняют проводимые дорожные работы в пятой полосе движения.

Сложности наблюдаются на проспекте Андропова в направлении центра по причине столкновения двух автомобилей в среднем ряду. Затруднение здесь оценивается в 1,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.