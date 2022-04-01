"Утро": главный специалист ЦОДД рассказал о трафике на дорогах столицы

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал о трафике на дорогах столицы. На данный момент в городе фиксируется 4 балла. Общая длина заторов – 204 километра.

Затруднено движение по внутренней стороне Третьего кольца от Хорошевской эстакады до улицы Сущевский Вал. Там после съезда с Савеловской эстакады средний ряд занимает техника дорожных служб.

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