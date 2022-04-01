"Утро": дорожный трафик в столице оценивается в 3 балла

Дорожный трафик в столице оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 157 километров.

На данный момент тяжело проехать по внутренней стороне Московской кольцевой от Профсоюзной до Озерной улицы. Там после пересечения Озерной на 48-м километре произошло ДТП с участием двух автомобилей.

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