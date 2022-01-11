"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, следует из данных ЦОДД. В данный момент на участке Третьего транспортного кольца от Звенигородского шоссе до Новолужнецкого проезда затруднено движение в обе стороны. Скорость потока не превышает 20 километров в час.

На внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Севастопольского проспекта произошло сразу три ДТП. Количество свободных полос для движения существенно сокращено. Преодолеть этот путь можно за 30 минут.

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