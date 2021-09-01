"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Медленно едет Кутузовский проспект в направлении центра. Средняя скорость машин в плотном потоке не превышает 25 километров в час.



На внешней стороне Третьего транспортного кольца после аварии на Русаковской эстакаде скопились машины от Лефортовского тоннеля.

Уплотнился поток на юго-западе Садового кольца на внутренней стороне. До 15 километров в час снизилась скорость на отрезке от Октябрьского тоннеля до Крымского моста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.