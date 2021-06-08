"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла.

После аварии в среднем ряду на Тульской эстакаде на внешней стороне Третьего транспортного кольца образовался затор от Гагаринского тоннеля до Автозаводского моста. Там можно потерять 20 минут.



Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте. Из-за ДТП у 187-го дома скопилось много машин на въезде. Скорость движения там снизилась до 15 километров в час.



Медленно едет Можайское шоссе в сторону центра. Средняя скорость потока не превышает 20 километров в час.

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