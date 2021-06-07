"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на дорогах Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 4 балла. На вешней стороне Садового кольца на Самотечной эстакаде в правом ряду стоит неисправный автомобиль. Там движение затруднено на 1 километр.

На Лужнецкой эстакаде на внешней стороне Третьего транспортного кольца в левом ряду столкнулись два автомобиля. На место ДТП направлен экипаж ДПС. В районе аварии движение затруднено на 3 километра.

Общая длина заторов на дорогах города составляет 200 километров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.