Свыше 20 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Отмены и задержки вылетов самолетов фиксируются в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписания".
Сообщается, что всего в трех аэропортах Москвы изменения коснулись 23 рейсов.
Больше всего корректировок случилось в аэропорту Домодедово. Там задержали 7 рейсов. Вылет еще 10 самолетов был отменен.
В Внуково перенесли время вылета одного рейса. При этом 3 лайнера не взлетят вовсе.
В свою очередь, в Шереметьево задержали 2 рейса.
Причины изменений в расписании неизвестны.
Ранее в Москве отменили и задержали почти 40 рейсов. Наибольшее количество корректировок произошло во Внуково. Там отменили 24 вылета. Кроме того, один рейс задержали.
1 июня в Москве задержали и отменили свыше 50 авиарейсов. Наибольшее число корректировок было отмечено в аэропорту Шереметьево.
Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с 8 странами
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