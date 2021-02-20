"Утро": москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москву пришли морозы. В субботу, 20 февраля, по прогнозам синоптиков, днем в городе будет минус 9 градусов.

Ближе к вечеру похолодает до минус 12 градусов, отмечают специалисты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.