"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 6 баллов

Центр организации дорожного движения оценивает загруженность столичных дорог в 6 баллов. В сторону центра притормаживает Волгоградский проспект – от Ташкентской улицы до метро "Текстильщики".

Медленно едет Люблинская улица – от метро "Марьино" до Остаповского проезда. Плотный поток сформировался на Профсоюзной улице – от станции метро "Калужская" до проспекта 60-летия Октября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.