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Новости

14 февраля 2020, 09:30

Город

"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 6 баллов

"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 6 баллов

"Утро": высокая влажность ожидается в столице 14 февраля

В ЦОДД оценили движение в городе в 5 баллов

"Утро": трафик в Москве оценивается в 3 балла

Движение в городе оценивается в 3 балла

Станцию "Смоленская" закроют с 22 февраля

Странные раритетные таблички и необычная церковь на улице Солженицына

Трафик движения в Москве оценивается в 2 балла

"Утро": гололедица ожидается в столичном регионе 14 февраля

Началась спартакиада для выпускников центров содействия семейному воспитанию

Центр организации дорожного движения оценивает загруженность столичных дорог в 6 баллов. В сторону центра притормаживает Волгоградский проспект – от Ташкентской улицы до метро "Текстильщики".

Медленно едет Люблинская улица – от метро "Марьино" до Остаповского проезда. Плотный поток сформировался на Профсоюзной улице – от станции метро "Калужская" до проспекта 60-летия Октября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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