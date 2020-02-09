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14:55

Спартакиада промышленников "Моспром" пройдет в столице весной

город общество спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице открылась регистрация на участие во второй спартакиаде промышленников "Моспром". Соревнования пройдут по восьми дисциплинам, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Вторая спартакиада московских промышленников состоится весной 2020 года. Надеемся, что новые соревнования охватят не меньшее количество любителей спорта. Мы ждем на наших спортивных мероприятиях свыше четырех тысяч участников", – рассказал он порталу мэра и правительства Москвы.

Участники сразятся за звание лучшего в боксе, хоккее, шахматах, легкой атлетике, настольном теннисе, волейболе, стритболе и мини-футболе. Отборочные этапы пройдут с 14 марта по 25 апреля, в финале встретятся восемь лучших команд промышленников и восемь лучших команд вузов.

Участие в спартакиаде бесплатное.

Спартакиада "Моспром" – комплексные соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, стритболу, настольному теннису и шахматам. В этом году ее организовали впервые. Отборочные туры продолжались с 1 июня по 27 июля.

В соревнованиях участвуют сотрудники московских предприятий и студенты технических вузов. Это почти три тысячи человек из более ста предприятий.

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