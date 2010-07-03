В экскурсиях проекта "Открой#Моспром" поучаствовали 8 тыс москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 340 экскурсий на промышленные предприятия столицы прошли в этом году в рамках проекта "Открой#Моспром". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В экскурсиях приняли участие восемь тысяч человек. Первые экскурсии прошли в марте, тогда их посетили 1,5 тысячи горожан. Следующие встречи состоялись в июне, сентябре и ноябре.

Участники экскурсий могли увидеть сборку автомобилей и самолетов на столичных заводах, а также понаблюдать за производством колбас, кваса, газировки, шоколада и хлеба. Кроме того, в рамках проекта были показаны процесс шитья костюмов и этапы производства ракет.

"Восемь тысяч участников – достойный результат, при этом интерес к проекту растет. Безусловно, мы продолжим его реализацию и в 2020 году", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что в этом году для посетителей открыли 30 предприятий и пять промышленных музеев. Он выразил надежду, что в следующем году количество предприятий увеличится.

Отмечается, что за год проект посетили более 600 студентов из 17 вузов. Школьникам экскурсии на производства помогли определиться с выбором будущей профессии.

Впервые акция прошла с 28 по 30 марта. Жителям столицы рассказали об особенностях приготовления молочных продуктов, мороженого, тортов, шоколада, кваса и лимонадов. Тогда можно было посетить 11 предприятий. Также все желающие познакомились с историей производства автомобилей в СССР и России.

