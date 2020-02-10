В столице пройдут Московские зимние корпоративные игры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Корпоративные команды приглашают принять участие в Московских зимних корпоративных играх. Соревнования будут проходить по 25 видам спорта. Всего разыграют 230 комплектов медалей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Участники смогут проявить себя в лыжных гонках, скоростном спуске на лыжах и сноуборде, в биатлоне, керлинге, мини-футболе, баскетболе, волейболе, легкой атлетике, перетягивании каната, настольном теннисе, играх в шашки, шахматы и нарды, армрестлинге, отжиманиях, подтягивании, кроссфите, плавании, практической стрельбе и киберспорте.

Поучаствовать в соревнованиях смогут сотрудники крупных компаний, а также представители малого и среднего предпринимательства вне зависимости от сферы деятельности. Также участие смогут принять сотрудники государственных и бюджетных организаций и учреждений города Москвы. Мероприятие организуют "Трудовые резервы" при поддержке Госкорпорации Ростех и департамента спорта города Москвы. Желающие могут отправить заявку до 12 февраля. Более подробная информация о соревнованиях на сайте "Трудовых резервов".

Ранее стало известно, что в столице открылась регистрация на участие во второй спартакиаде промышленников "Моспром". Соревнования пройдут по восьми дисциплинам, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участники сразятся за звание лучшего в боксе, хоккее, шахматах, легкой атлетике, настольном теннисе, волейболе, стритболе и мини-футболе. Отборочные этапы пройдут с 14 марта по 25 апреля, в финале встретятся восемь лучших команд промышленников и восемь лучших команд вузов.

