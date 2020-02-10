В столице пройдут Московские зимние корпоративные игры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Корпоративные команды приглашают принять участие в Московских зимних корпоративных играх. Соревнования будут проходить по 25 видам спорта. Всего разыграют 230 комплектов медалей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Участники смогут проявить себя в лыжных гонках, скоростном спуске на лыжах и сноуборде, в биатлоне, керлинге, мини-футболе, баскетболе, волейболе, легкой атлетике, перетягивании каната, настольном теннисе, играх в шашки, шахматы и нарды, армрестлинге, отжиманиях, подтягивании, кроссфите, плавании, практической стрельбе и киберспорте.
Поучаствовать в соревнованиях смогут сотрудники крупных компаний, а также представители малого и среднего предпринимательства вне зависимости от сферы деятельности. Также участие смогут принять сотрудники государственных и бюджетных организаций и учреждений города Москвы. Мероприятие организуют "Трудовые резервы" при поддержке Госкорпорации Ростех и департамента спорта города Москвы. Желающие могут отправить заявку до 12 февраля. Более подробная информация о соревнованиях на сайте "Трудовых резервов".
Ранее стало известно, что в столице открылась регистрация на участие во второй спартакиаде промышленников "Моспром". Соревнования пройдут по восьми дисциплинам, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участники сразятся за звание лучшего в боксе, хоккее, шахматах, легкой атлетике, настольном теннисе, волейболе, стритболе и мини-футболе. Отборочные этапы пройдут с 14 марта по 25 апреля, в финале встретятся восемь лучших команд промышленников и восемь лучших команд вузов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: